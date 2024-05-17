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Dicle Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Dicle Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi önünde bir araya gelerek Öğrenci Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü. Açıklamada, aylardır devam eden saldırıların soykırım olduğu ve insanların mağduriyet yaşadığı vurgulandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri düzenledikleri yürüyüş ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, Öğrenci Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yakup Kaya, ABD ve Avrupa'da birçok üniversitede Gazze'ye destek eylemlerinin devam ettiğini söyledi.

Vicdan sahibi öğrencilerle beraber olduklarını ifade eden Kaya, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Kaya, aylardır devam eden saldırıların soykırım olduğunu belirterek, açlıktan, gıdasızlıktan dolayı insanların mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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