Dicle Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Yaptı

Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı.

DÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde bir araya gelen ve ellerinde "İsrail sivilleri hedef alıyor", " Gazze'de soykırım var" dövizleri taşıyan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Nurhak İnanır, Gazze'de yaşanan soykırıma şahit olduklarını söyledi.

İnanır, Filistinlilerin yanında olduklarını belirtti.

İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Reyyan Nehir de ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere Dicle Üniversitesi olarak destek verdiklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı.