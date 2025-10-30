Haberler

Dicle Üniversitesi'nden Rektörlük Makam Aracıyla İlgili Açıklama

Dicle Üniversitesi'nden Rektörlük Makam Aracıyla İlgili Açıklama
Güncelleme:
Dicle Üniversitesi, rektörlük makam aracının kazaya karıştığına dair medyadaki yanlış haberlere yanıt vererek, hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı. Araç, ödül töreninin yapıldığı otel önünde hasar gördü ve güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından, bazı ulusal ve yerel medyada yer alan "rektörlük makam aracı" ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal medyada rektörlük makam aracı ile ilgili gerçek dışı, dezenformasyon içerikli haberlerin paylaşıldığı belirtildi.

Rektörlük makam aracının, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın 11 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninin yapıldığı Turistik Palas Otel önünde zincirleme kazada hasar aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili kaza tutanağı düzenlenmiştir. Olay, başta etkinliğe katılan davetliler olmak üzere orada bulunan onlarca gazetecinin gözleri önünde yaşanmıştır. Araç, sonrasında tamirat işlemi görmüş, 22 Ekim 2025 tarihinde tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili basın meslek ilkeleri ile bağdaşmayan ve ısrarla kamuoyuna yönelik manipülatif yayınlar yapan basın ve yayın organlarına karşı hukuki haklarımız kullanılacaktır."

Dicle Üniversitesi, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

