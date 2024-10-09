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Dicle Üniversitesi'nde Uluslararası Adli Toksikologlar Toplantısı Düzenlendi

Dicle Üniversitesi'nde Uluslararası Adli Toksikologlar Toplantısı Düzenlendi
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde, madde kullanımı ve bağımlılığı konularının ele alındığı '5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği (TIAFT) Türkiye Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya alanında uzman bilim insanları katılıyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği (TIAFT) Türkiye Toplantısı" düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği ve TIAFT işbirliği ile DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde 5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği (TIAFT) Türkiye Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Serap Annette Akgür de madde kullanımı ve bağımlılığına ilişkin tıbbi, sosyal, psikolojik, hukuki yaklaşımların ve yeni düzenlemelerin toplantıda ele alacaklarını söyledi.

Akgür, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu toplantıya alanında uzman birçok bilim insanının katılacağını bildirdi.

DÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oktay Bozan da Diyarbakır'ın tarihsel sürecini anlattı.

Programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Toplantı kapsamında 3 gün boyunca çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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