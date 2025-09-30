Haberler

Dicle Üniversitesi'nde Sütur Uygulamaları Etkinliği

Dicle Üniversitesi'nde Sütur Uygulamaları Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'İlmek İlmek Sütur' etkinliğinde 78 öğrenci pratik sütur becerilerini geliştirdi. Etkinlik sonunda en iyi uygulamayı yapan 3 öğrenci ödüllendirildi.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) "İlmek İlmek Sütur" etkinliği gerçekleştirildi.

DÜ yerleşkesindeki Genç Ofis alanında Veteriner Kariyer Kulübünce, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) programı kapsamında veterinerlik fakültesinde etkinlik yapıldı.

78 öğrencinin katıldığı etkinlikte Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Nahit Saylak, sütur uygulamalarına yönelik pratik beceri atölyeleri düzenlendi.

Etkinlik sonunda en iyi sütur atan 3 öğrenciye ödül verildi.

Etkinliğe, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Veteriner Fakültesi Klinik Bölümler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Özyurtlu, Veteriner Kariyer Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Aydın Ketani, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim üyesi Berna Ersöz Kanay, Diyarbakır Veteriner Hekimler Oda Başkanı Veteriner Hekim Ali Süleymanoğlu katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.