Dicle Üniversitesi'nde 'Sosyal Yaşam ve İletişim' Konferansı Düzenlenecek
Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenecek olan 'Sosyal Yaşam ve İletişim' konferansında, kişinin kendini tanıyarak etkili iletişim kurması konusunda bilgiler paylaşılacak. Konferans, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrunnisa Kazan tarafından gerçekleştirilecek ve 26 Aralık Salı günü Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.
Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından "Sosyal Yaşam ve İletişim" konferansı düzenlenecek.
Kişinin kendini tanıyarak aile, okul, kültürel ve iş hayatında etkili iletişim kurmasına yönelik bilgilerin paylaşılacağı konferans, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrunnisa Kazan tarafından gerçekleştirilecek.
Konferans, 26 Aralık Salı günü Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.