Üye Girişi
Haberler

Dicle Üniversitesi'nde Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi Açıldı

Dicle Üniversitesi'nde Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kütüphane, bilgi ve kültürün birikimini gelecek kuşaklara aktarma amacını taşıyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı.

DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, törende yaptığı konuşmada, yazının bulunmasının, gelişen medeniyetlerde bilgilerin depolanması ihtiyacının günümüzden 5 bin yıl önce ortaya çıkmasına vesile olduğunu, bu dönemde saray, tapınak ve özel arşivlerin ortaya çıktığını söyledi.

Bu gelişimin ardından kayıtların toplandığı kütüphane binalarının ilk örneklerinin görüldüğünü kaydeden Coşkun, antik çağlardan Sümer, Akad, Babil, Asur, Mısır, Hitit arşivlerinin tarihteki yerini aldığını belirtti.

Milletlerin medeniyet tarihleri tetkik edildiğinde kitabın; insanoğlunun benliğini, kimliğini ve tarihini yazı üzerinden kurduğu bir dünya olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu sebeple toplum için faydalı olarak görülen ve nadir eser olarak adlandırılan kitaplar, toplumların hayal ve ruh dünyalarını besleyen temel kaynaklardır. Kütüphane inşa etmek çok önemlidir. Onu yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak da ayrıca büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bizlere önemli bir görev düşmektedir. Bugün adeta bir kitap medeniyeti olan, şairler ve yazarlar memleketi Diyarbekir'imize bir kütüphane inşa ederek bu sürece katkıda bulunan Mehmet ve Esra Cansız'a ve bu kütüphanenin şehrimize, üniversitemize kazandırılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

İş insanı Mehmet Cansız da kütüphanenin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş insanlarına isimlerini yaşatacak kütüphaneler gibi eserler bırakmalarını tavsiye etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, DÜ Rektör Yardımcısı ???????Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlik Kültür Eğitim Güncel

Meclis'te kapalı İsrail oturumu! Konuşulanlar 10 yıl gizli kalacak

Meclis'te kapalı İsrail oturumu

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.