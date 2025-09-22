Dicle Üniversitesi'nde İlk Dersin Teması Gazze

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) 2025-2026 akademik yılında ilk dersin teması İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü "Gazze" oldu.

Üniversite bünyesindeki tüm fakültelerde ilk derste Gazze'de yaşanan insanlık dramı anlatıldı.

DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İBFF) konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, bugün burada yalnızca bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın vicdanını derinden yaralayan Filistin'de yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

"Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazze'de yaklaşık 64 bin 300 kişi yaşamını yitirdi, bu kayıpların içinde yaklaşık 18 bin 430 çocuk bulunuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimine göre, 2023'ün ekim ayından itibaren 28 binden fazla kadın ve kız çocuğu Gazze'de hayatını kaybetti." diyen Eronat, her bir çocuğun, her bir kadının kaybının bir aileden çalınmış bir gelecek, bir toplumun umutlarından yitik bir parça olduğunu vurguladı.

Eronat, masum çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmasının, gençlerin özgürlük hayallerinin engellenmesinin, insanlığın ortak değerleriyle bağdaşmadığına işaret ederek, "Üniversiteler olarak bizler Filistin'de öğrencilerin, akademisyenlerin ve halkın yanında olduğumuzu, onların eğitim hakkını, yaşam hakkını ve özgürlük taleplerini desteklediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Barışa giden yolun ancak eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Kitapların gölgesinde büyüyen bir çocuk, barışın dilini öğrenir, yıkıntılar arasında büyüyen bir çocuk ise yaralı bir geleceğin mirasçısı olur." dedi.

Filistinli çocukların güvenle okula gidebildiği, gençlerin özgürce üniversite sıralarında eğitim gördüğü, savaşın değil barışın, yıkımın değil umudun hakim olduğu bir dünya dilediklerini belirten Eronat, "Dileğimiz, akan kanın durması, adaletin tecelli etmesi ve Filistin'de özgür, bağımsız, barış dolu bir geleceğin kurulmasıdır. Unutmayalım, barışın dili eğitimdir, özgürlüğün dili bilgidir. Görevimiz, bu dili daha gür bir sesle tüm dünyaya duyurmaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.