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Dicle Üniversitesi Kantininde Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

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Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kantinin camları kırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) kantine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

DÜ Eğitim Fakültesi kantinine, dün gece kapalı olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda kantinin camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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