Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısına bıçaklı saldırıda bulunan genç kız hastaneye sevk edildi

Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan genç kız, akıl sağlığının tespit edilmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan genç kız, akıl sağlığının tespit edilmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Doç. Dr. Yılmaz'ın, dün makam odasında B.Y'nin gerçekleştirdiği ve başından yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan genç kız, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mahkemenin gözlem altına alınması kararı verdiği B.Y, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.