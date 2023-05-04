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Dicle Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde etkinlik yapıldı

Dicle Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde etkinlik yapıldı

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde hamile ve doğum yapan kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde hamile ve doğum yapan kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, merkezde düzenlenen etkinlikte, üniversitenin sadece Diyarbakır'ın değil, bölgenin de sağlık üssü konumunda olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sıddık Evsen de çocuk isteği için başvuran ailelere tüp bebek tedavisi dışında cerrahi olarak da yardımcı olduklarını belirtti.

Evsen, "Başarı oranımız gayet iyi. Bu konuda kendimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, merkezden yararlanan aileler de katıldı.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Güncel Haberler

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