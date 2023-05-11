Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım üniteleri açıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yenilenerek faaliyete geçen yoğun bakım ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılışa katılan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu ve beraberindekiler gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Karakoç, hastaneyi büyütmeye devam ettiklerini belirterek, "Yoğun Bakım Ünitesi de hastanemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Rektörlük olarak özel önem verdiğimiz bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.