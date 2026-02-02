Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne geçen yıl 10 bini İstanbul'dan, 285 bin hasta il dışından geldi

DİCLE Üniversitesi Hastaneleri'nde 2025 yılı içerisinde 1 milyon 180 binden fazla kişi tedavi gördü. Bu hastaların 285 bininin Diyarbakır dışından geldiği belirten Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, "İnsanların oturumlarına göre bizim polikliniğe başvuran hastalarımıza baktığımızda yaklaşık 10 bin hasta sadece İstanbul'dan gelmiş. 3 bin civarında hasta İzmir'den gelmiş. Ankara, Samsun gibi, Adana gibi, Antalya gibi büyük şehirlerden gelen hasta sayılarımız da çok" dedi.

'1 YILDA BAŞVURAN HASTA SAYISI 1 MİLYON 180 BİN'

Dicle Üniversitesi Hastanelerinin 60 yıldan uzun bir süredir hizmet verdiğini ve özellikle komşu illerden hastaların da bu hizmetten yararlandığını söyleyen Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, "Polikliniklere 1 yılda başvuran hasta sayısı 1 milyon 180 bin civarında. Bunun 285 bini Diyarbakır dışı illerimizden gelen hastalar. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Bingöl ve benzeri illerden gelen hasta sayıları 60 binler seviyesindedir. Bir çalışma yaptırdım. İnsanların oturumlarına göre bizim polikliniğe başvuran hastalarımıza baktığımızda 10 bine yakın hasta sadece İstanbul'dan gelmiş. 3 bin civarında hasta İzmir'den gelmiş. Ankara, Samsun, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerden gelen hasta sayılarımız da çok. Bu da bize gurur verdi açıkçası" diye konuştu.

'HİZMET VERMEDİĞİMİZ ALAN YOK'

Prof. Dr. Kırbaş, nakil merkezlerinin bölge için cazibe oluşturduğunu ifade ederek, "Hocalarımızın birikimi ve geniş tıbbi cihazlarımız sayesinde hemen hemen hizmet vermediğimiz bir alan yok. Organ nakilleri yapıyoruz; karaciğer, böbrek ve kornea nakilleri gerçekleştiriyoruz. Kısa bir ara vermiştik, şimdi kemik iliği nakline yeniden başlıyoruz. Dolayısıyla bunlar dışarıdaki hastalar için cazip oluyor, çekici hale geliyor. İstanbul'un malum yoğunluğu, trafiği, hastanelerin yoğunluğu, kuyruğu… Diyarbakır çok daha kolay ulaşılan bir şehir. Hastanemizin imkanları da geniş olunca muhtemelen hastalar burayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

600 ODALI 900 YATAKLI YENİ HASTANE YAPILACAK

Dicle Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde yeni bir hastanenin inşaatına başlandığını da söyleyen Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile rektörümüzün destekleriyle 600 odalı, 900 yataklı, son derece modern bir hastanenin inşaatına başlıyoruz. Bu yatırım, sağlık hizmet kalitemizi ve otelcilik anlamındaki standartlarımızı daha da yukarı taşıyacak. Biz bu alanda iddialıyız. Suriye ve Irak'ta istikrarın artmasıyla birlikte, sınır ötesinden de hasta kabul etmeyi hedefliyoruz. İnsan gücümüz, cihaz parkımız ve hizmet kapasitemizle sağlık turizminde bölgemizi ön plana çıkarmak istiyoruz."