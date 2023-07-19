Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi Lice'deki Orman Yangınına Müdahale Ediyor

Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibinin Lice'deki orman yangınına müdahale çalışmalarında da görev aldığı belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un talimatıyla kurulan, kısa zamanda çok yol kat eden DÜAK ekibinin ihtiyaç duyulan her alanda görev üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın için de AFAD'ın çağrısı üzerine DÜAK ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, yürütülen çalışma sonucu yangının kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapılması ile DÜAK ekibinin sahadan ayrıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca bölgede sıkça yaşanan boğulma vakaları ile ilgili riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda ekiplerin vatandaşlara uyarı yaptığı da bildirildi.