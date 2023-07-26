Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da Bismil ilçesinde Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bismil ilçesinde Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde Dicle Mahallesi'nden geçen Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki A.O.A., gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucunda 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Güncel