Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bismil ilçesinde Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde Dicle Mahallesi'nden geçen Dicle Nehrine düşen 9 yaşındaki A.O.A., gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucunda 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.