Üye Girişi
Haberler

Dicle nehrinde kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerce arama yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle nehrine düşerek kaybolduğu belirtilen çocuğun bulunması amacıyla ekiplerce arama çalışması gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle nehrine düşerek kaybolduğu belirtilen çocuğun bulunması amacıyla ekiplerce arama çalışması gerçekleştirildi.

Dicle nehrinin İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkiinde, vatandaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle nehrine düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Cizre Belediyesine bağlı dalgıç ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce botla nehrin üstünde, dalgıçlarla su altında, su altı kameralarıyla da nehrin kenarından arama yapıldı.

Havanın kararmasıyla ara verilen ve şu ana kadar çocuğa ulaşılamayan çalışmalara yarın devam edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Cizre Dicle Güncel Haberler

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title