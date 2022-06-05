Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi kayboldu - Haberler

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Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi kayboldu

AA - Bestami Bodruk - Güncel
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Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi kayboldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi, suda akıntıya kapılarak kayboldu.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi, suda akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde 4 lise öğrencisi, Dicle Nehri'ne girdi.

Öğrencilerden 1'i kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü akıntıya kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan öğrencilerin bulunması için ekiplerce Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Diyarbakır Bağıvar Dicle Sur Güncel Haberler

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