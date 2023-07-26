Dicle Nehri'nde serinlemek isterken boğulan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 yaşındaki Ali Osman Atmaca, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu. Olay sonrası yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Ali Osman Atmaca (9), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde bulunan Dicle Nehri'nde meydana geldi. İlçede oturan Ali Osman Atmaca, serinlemek için suya girdi. Atmaca'dan bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Atmaca'yı suya girdiği yere 50 metre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan Atmaca, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atmaca, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga götürüldü. Çok sayıda mahallelinin toplandığı alanda polis güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)