Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı - Haberler

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Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı

Batman'da Dicle Nehri'nde suların yükselmesi üzerine mahsur kalan eşek kurtarıldı.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Batman'da Dicle Nehri'nde suların yükselmesi üzerine mahsur kalan eşek kurtarıldı.

Merkeze bağlı Oymataş köyü mevkisinde çoban Mahmut Dursun'un Dicle Nehri kıyısına su içmesi için bıraktığı eşeği, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulunduğu bölgede mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler eşeği bulunduğu yerden kurtardı.

Çoban Dursun, ekiplere teşekkür etti.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Mahmut Dursun, Batman, Dicle, su, Güncel, Haberler

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