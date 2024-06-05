Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yatır köyünden geçen Dicle Nehri kenarında yaşandı. Piknik yapmak için suyun içerisinden karşıya geçen 4 kişi, suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilere seslenmeleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine AFAD su altı ve su üstü arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi, mahsur kaldıkları yerden botla kurtarıldı.