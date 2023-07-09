Dicle Nehri'nde mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da piknik yapan bir grup, Dicle Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 16 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yaptıkları sırada nehrin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 16 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hantepe Mahallesi'nde gezmeye giden bir grup, piknik yaptıkları Dicle Nehri kıyısında su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 16 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık, Yenişehir itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.