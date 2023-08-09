Dicle Nehri'nde Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler, gece boyunca arama-tarama çalışması yaptı. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara devam ediliyor.