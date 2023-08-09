Üye Girişi
Haberler

Dicle Nehri'nde Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler, gece boyunca arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren de çalışmalara devam ediliyor.

Dicle Nehri'ne bir kişinin girdiği ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı

Bismil ilçesinde dün akşam birinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler geceden beri arama-tarama çalışması yürütüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün akşam birinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler geceden beri arama-tarama çalışması yürütüyor.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesinde vatandaşlar, Dicle Nehri'ne birisinin girdiğini ve çıkmadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD dalgıç ekibi, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Ekipler, gece yarısına kadar sürdürdükleri arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye giden çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Güncel

Diyarbakır Dicle Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title