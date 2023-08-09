Dicle Nehri'nde Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler, gece boyunca arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren de çalışmalara devam ediliyor.
Dicle Nehri'ne bir kişinin girdiği ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı
Bismil ilçesinde dün akşam birinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler geceden beri arama-tarama çalışması yürütüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün akşam birinin Dicle Nehri'ne girdiği ihbarı üzerine ekipler geceden beri arama-tarama çalışması yürütüyor.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesinde vatandaşlar, Dicle Nehri'ne birisinin girdiğini ve çıkmadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD dalgıç ekibi, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.
Ekipler, gece yarısına kadar sürdürdükleri arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye giden çalışmalarını sürdürüyor.