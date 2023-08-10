Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren ve kaybolan kişinin cansız bedeni, 34 saat sonra suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede bulundu. Ceset, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni, 34 saat sonra, suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede bulundu.
Bismil ilçesinde dün saat 01.30 sıralarında Dicle Nehri'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, İtfaiye Arama ve Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında kayıp kişinin, suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Ceset incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)