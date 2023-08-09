Dicle Nehri'nde Kaybolan Kişi Aranıyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren ve kaybolan bir kişi, 15 saattir aranıyor. Bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak henüz bir bulguya ulaşılamadı.

DİYARBAKIR'da girdiği Dicle Nehri'nde, kaybolduğu ihbar edilen kişi, 15 saattir aranıyor.

Bismil ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne dün gece birinin girdiği ve kaybolduğu ihbarıyla, bölgeye polis, İtfaiye Arama ve Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde arama başlatan ekiplerin 15 saattir sürdürdüğü çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı. İlçede herhangi bir kayıp başvurusunun da olmadığı öğrenildi.