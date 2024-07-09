Dicle Nehri'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Zühre Elma'nın (58), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Aralık Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, kadının suya düşüp boğulduğu belirlendi. Sudan çıkarılan kadının, dünden beri kayıp olarak aranan Zühre Elma olduğu saptandı. Zühre Elma'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.