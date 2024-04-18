Üye Girişi
Haberler

Dicle Nehri'nde Ceset Bulma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları yarın sabah da devam edecek.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nehirde bir süre arama çalışması yürüten ekiplerin, ara verdikleri çalışmayı yarın sabah da süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır İtfaiye Dicle AFAD Olay Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title