Dicle Nehri'nde boğulan 3 liselinin okulunda yas var - Haberler

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde dün serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 3 lise öğrencisinin yatılı olarak okuduğu Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nde hüzün var. İl dışından gelen öğrencilerin bir kısmı izin alarak ailelerinin yanına giderken, kalanlar için rehber öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlar, psikolojik destek vermeye başladı.

Sur ilçesinde Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nde yatılı olarak okuyan 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16), Enes Can (17) ve Yunus Vural (16) ve bir arkadaşları dün okuldan izin alarak Dicle Nehri kıyısına geldi. Serinlemek için nehre giren öğrenciler akıntıya kapıldı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşları yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken; Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin de yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Osman Yetişgin, Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı'nda, Enes Can, Şırnak'ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı'nda, Yunus Vural da Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.