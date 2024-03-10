Dicle Nehri'nde balık tutarken suya düşen kişi tedavi altına alındı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde balık tutan 80 yaşındaki H.M, suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.
Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde balık tutan 80 yaşındaki H.M, dengesini kaybederek suya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
H.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.