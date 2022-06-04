Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu (2) - Haberler

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu (2) Şırnak'ta girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni bulundu. Şırnak'ta girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni bulundu. Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Pütrü'nün cesedi, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Pütrü'nün naaşı, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Negiz'in de cesedi bulundu. Negiz'in cansız bedeni sudan çıkarıldığı esnada kıyıda bekleyen ailesi Kürtçe ağıt yaktı. Çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AA / Abidin Yel - Güncel Güncel Haberler

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