Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 7 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 7 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

AA - Bestami Bodruk - Güncel
Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 7 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eğil ilçesi Selman köyü yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

7 kişi, ekiplerin çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

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