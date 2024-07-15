Dicle Nehri Kenarında Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı
Diyarbakır'da piknik yaparken Dicle Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Eğil ilçesi kırsal Selman Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen 10 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adacıkta mahsur kalanlar, botla kurtarıldı.