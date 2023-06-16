Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, tutuklu gazeteciler için açıklama yaptı

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, "İktidara yakın medya gibi algı yaratmaya değil, algıyı kırmayı amaç edinmiş, toplumsal haberciliği esas alan 16 özgür basın emekçisi, bir yıldır cezaevinde tutularak, mesleklerini yapmaları engelleniyor. İktidar, yandaş medya ve yargı şunu unutmasın; özgür basın emekçileri, dün olduğu gibi bugün de yarın da ne şimdiki ne de sonradan gelecek iktidarlara boğun eğmeyecek ve hakikatleri yazmaktan geri adım atmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP), 16 Haziran 2022 tarihinde tutuklanan gazeteciler için Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, Yeşil Sol Parti, HDP ve DBP yöneticileri ile gazeteciler katıldı. "Özgür basın susturulamaz" sloganının atıldığı açıklamada, tutuklu gazetecilerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açıldı.

"MESLEKTAŞLARIMIZ TEK BİR SUÇ DELİLİ OLMAMASINA RAĞMEN CEZAEVİNDE TUTULUYOR"

DFG üyesi Selman Çiçek'in okuduğu açıklama şöyle:

"İktidarın hedefinde olan gazetecilere yönelik baskılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Bir yandan baskı politikalarını farklılaştırarak derinleştiren iktidar ve yargı, gazetecilerin sesini şiddet, taciz, gözaltı ve tutuklama ile kısmayı amaçlıyor. İktidar ve yargı, Kürt ve Kürt basınına yönelik düşmanca yaklaşımını 2022 yılının başından bu yana yoğun bir şekilde sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Meslektaşlarımız hakkında tek bir suç delili olmamasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilirken, birçok hak ihlaline de maruz kalıyor. İktidarın güdümünde hareket eden yargı, 8 Haziran 2022'de düzenlediği operasyonla 20'si gazeteci 22 kişiyi gözaltına aldı. 8 günlük gözaltının ardından 16 Haziran günü, 16 özgür basın emekçisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Örgüt üyeliği' iddiasıyla haklarında yüzlerce sayfa iddianamenin hazırlandığı özgür basın emekçileri bir yıldır hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor.

"SEÇİMLERDE YARGI ÖZGÜR BASINI HEDEF ALDI"

Yine Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günlerin kaldığı bir süreçte yargı bir kez daha özgür basını hedef aldı. JINNEWS muhabiri Beritan Canözer'in de aralarında olduğu çok sayıda Özgür Basın emekçisi, 25 Nisan günü evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, 27 Nisan günü 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gazetecinin tutuklandığı günlerde yeniden bir operasyon ile DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu ile Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklandı. Toplumun haber alma hakkını engellemeye dönük özgür basını soluksuz bırakmayı kendine görev edinmiş yargı, yaklaşık 6 aydır Sincan Cezaevi'nde tutulan 9 meslektaşımızı, seçim sonrasında 16 Mayıs günü görülen ilk duruşmada 'adli kontrol' şartıyla tahliye etti. Yine JINNEWS yazı işleri müdürü Safiye Alağaş 15 Haziran'da tahliye edildi.

"HAKİKATLERİ YAZMAKTAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İktidarın baskılarına karşı hakikatleri yazmaktan bir an olsun sakınmayan arkadaşlarımız, kadının, çocuğun, doğanın, bir bütün toplumun sesi olmuştur olmaya da devam ediyor. Dolayısıyla iktidara yakın medya gibi algı yaratmaya değil, algıyı kırmayı amaç edinmiş, toplumsal haberciliği esas alan 16 özgür basın emekçisi, bir yıldır cezaevinde tutularak, mesleklerini yapmaları engelleniyor. İktidar, yandaş medya ve yargı şunu unutmasın; özgür basın emekçileri, dün olduğu gibi bugün de yarın da ne şimdi ki ne de sonradan gelecek iktidarlara boğun eğmeyecek ve hakikatleri yazmaktan geri adım atmayacaktır. Özgür basın hakikatin sesi olmaya devam edecek."