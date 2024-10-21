Üye Girişi
Haberler

Dicle Elektrik'ten Müşteri Memnuniyeti İçin Önemli Adımlar

Dicle Elektrik'ten Müşteri Memnuniyeti İçin Önemli Adımlar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik, Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi (4M) ekipleriyle 4 yılda 420 bin kilometre yol kat ederek 2,3 milyon aboneye hizmet sunmaya devam ediyor. Ekiplerin, müşteri memnuniyetini artırmak için kırsal bölgelerde enerji verimliliği ve tasarruf konularında eğitimler verdiği belirtildi.

Dicle Elektrik, 4 yılda Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi (4M) ekiplerinin, sorumluluk bölgelerindeki 6 ilde 420 bin kilometre yol katettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki yaklaşık 2,3 milyon aboneye sürdürülebilirlik odaklı enerji dağıtım hizmeti veren şirketin müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 67 çalışandan oluşan 4M ekiplerinin, 4 yılda 420 bin kilometre yol katettiği ifade edilen açıklamada, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın açıklamalarına da yer verildi.

Arvas, 4M araçlarıyla dört yılda hizmet bölgelerinde gitmedik yer bırakmadıklarını, araçlarında her biri alanında uzman 3 kişinin görev yaptığını bildirdi.

"Ekiplerimiz, müşterilerimizin memnuniyetini yukarı taşımak için hizmet bölgemizdeki il ve ilçelerde durmaksızın çalışıyor. Gittikleri her yere adeta Dicle Elektrik ofislerini de beraberlerinde taşıyan çalışma arkadaşlarımız, bugüne kadar on binlerce müşterinin talep ve şikayetini yerinde dinleyerek çözüm üretti." ifadelerini kullanan Arvas, özellikle kırsal bölgelerde çocuklara enerji verimliliği ve tasarruf tedbirleri konusunda eğitimler verdiklerini aktardı.

Halk buluşmaları ile kırsal mahalle ve köylere giderek hizmetleri tanıttıklarını, yapılan yatırımları ve kaçak elektrik kullanımının yarattığı olumsuz etkileri anlatarak bu konuda farkındalık oluşturduklarını bildiren Arvas, il ve ilçelerde düzenlenen festivallerde de vatandaşla buluşan 4M ekiplerinin şirketin sosyal sorumluluk vizyonuna katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Yerel Yönetim Ekonomi Enerji Güncel Yaşam Dicle

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli? Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür ne zaman Amerika'ya gitti? Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor? KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.