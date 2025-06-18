Dicle Elektrik'ten Batman'a 8,5 Milyar Liralık Yatırım

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Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Batman'da 8,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. 'Enerjisi Bitmeyen Festival' mottosuyla gerçekleştirilen DicleFest, teknoloji ve bilimi bir araya getiriyor.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Batman'a 8,5 milyar liraya yakın bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde sürdürülebilir odaklı elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, "Enerjisi Bitmeyen Festival" mottosuyla başlattığı DicleFest'in ikincisini Batman'da düzenledi.

Hilal Mahallesi'nde bulunan festival alanındaki açılışa Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta, elektriğin serüvenini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Yardımcısı Culukar, açılışta, Diclefest'in yalnızca teknoloji ve enerji değil aynı zamanda çocukların bilimle buluştuğu, gençlerin ilham aldığı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Festivalde ailelerin de keyifli zaman geçireceğine inandığını belirten Culukar, "Festivalin bilimi sevdirmekle kalmayıp yeni nesillerin ufkunu da geliştireceğine inanıyoruz." dedi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas da dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 6,5 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini kaydetti.

Bölgeye 2013'te özelleştirmenin ardından şimdiye kadar 60 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptıklarını ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"Batman'a 8,5 milyar liraya yakın bir yatırım yaptık. Batman merkez ilçe ve 5 ilçe merkezindeki yatırım çalışmalarımızı bitirdik. Yaptığımız yatırım çalışmalarımızı vatandaşlarımıza anlatmak, bu çalışmalarımızın sonuçlarını göstermek ve onlara özellikle elektrikle ilgili bilgilendirme yapmak, teknolojiyle ilgili gelişimlerini arttırmak ve biraz da eğlenmelerine katkı sağlamak üzere bu festivalleri düzenliyoruz."

Festivalin ilkini Diyarbakır'da, ikincisini de Batman'da yaptıklarını anlatan Arvas, geleneksel olarak her yıl bu festivalleri 6 ilde düzenlemek istediklerini bildirdi.

Arvas, "Festival, pazar gününe kadar devam edecek. Planetaryum alanında çok çeşitli görsel şovlar, çeşitli filmler olacak. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza yönelik bilgilendirme filmleri yer alacak. Ayrıca, AR-GE faaliyetlerimizi stantlarımızda görebilecekler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festival alanında kurulan stantlar gezildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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