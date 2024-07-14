Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da 12 Yeni Enerji Hattı Kuracak

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da mevcut kurulu gücü yüzde 11 artıracak 12 yeni yer altı enerji hattıyla hem şehir merkezindeki hem de kırsaldaki aboneleri rahatlatmayı hedefliyor.

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, dağıtım bölgesindeki en fazla abone ve en fazla tüketime sahip il Şanlıurfa'da şebeke altyapısını güçlendirmek için 2024 yılında planlanan 3 milyar 543 milyon liralık yatırımını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, Şanlıurfa'da 2024 yılı içerisinde tamamlayacağı yeni elektrik dağıtım hatlarıyla mevcut şebekesini yüzde 11 güçlendirmeyi planlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları çerçevesinde hizmet vermeyi sürdüren dağıtım şirketi, ek trafo tesisleri kurmaya başladığı kentte, elektrik arzında ciddi rahatlama sağlayacak 12 yer altı enerji nakil hattı kuruyor.

Söz konusu hatlar için çalışmalara başlayan ekipler, Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki çalışmaları önemli ölçüde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde 2 ayrı bölgeye 8 kilometre uzunluğunda enerji nakil hattı kurduklarını belirtti.

Proje tamamlandığında kesintisiz elektrik tedariki ile ilgili sorunların ciddi biçimde giderilmiş olacağını aktaran Obut, şunları kaydetti:

"Tesis yapım çalışmalarında önemli bir noktaya geldik. Ekiplerimiz, hava şartlarına aldırmadan büyük bir gayret ve azimle çalışıyor. Bu hatlarda 95 bin metre XLPE kablo çekiyor ve 2 adet MOD-5 trafo merkezi kuruyoruz. Söz konusu yatırım çalışmamız kapsamında Mehmetçik-Ataşehir ve Ataşehir-Devteyşti bağlantılı ring hatları da oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı 3 aydan önce tamamlayarak yer altı enerji nakil hatlarımızı devreye almayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında, tüketicilerin enerji ihtiyaçları karşılanarak kesintisiz elektrik tedariki ile ilgili sorunları ciddi biçimde giderilmiş olacak. Yer altına döşenmekte olan bu hatların yapım maliyeti ise 45 milyon lira."

Merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçeleri ile kırsallarına elektrik sağlayan 23 enerji nakil hattı bulunduğunu dile getiren Obut, "Önemli kısmı tamamlanan 2 nakil hattının dışında kalan 10 enerji nakil hattının da tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa'daki mevcut kurulu elektrik gücümüz yüzde 11 artacak. Yatırım kapsamında yer altı enerji nakil hatlarımızın tamamını 2024 yılı içerisinde bitirerek abonelerimize kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik enerjisi verme sözümüzü yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımlarla ilgili gelişmeler hakkında tüketicilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.