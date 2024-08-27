Dicle Elektrik Gönüllüleri Kayıp Çocuğu Arıyor

Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarından oluşan ekip, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran'ı arama çalışmalarına, şirketin gönüllü çalışanlarından oluşan 15 kişilik Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekibi de katıldı.

AFAD'a akreditesi bulunan ekip, Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de yer aldığı dünkü çalışmalar kapsamında Narin'in evi ve çevresindeki kırsal alan, pamuk ve mısır tarlaları ile çorak taşlı arazilerde çalışmaları yoğunlaştırdı.

Narin'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.