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Dicle Elektrik Batman'da Kayıp Kaçak Oranını Azalttı

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Dicle Elektrik, Batman'da gerçekleştirdiği yatırımlarla kayıp kaçak oranını %72'den %30'a düşürdü ve kesinti sürelerini azaltarak enerji verimliliğini artırdı.

Dicle Elektrik, yapılan yatırımlarla Batman'da elektrikte kayıp kaçak oranının ve kesinti sürelerinin azaldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in Batman'da gerçekleştirdiği yatırımlar ve düzenli bakım çalışmaları neticesinde enerji altyapısında önemli iyileşmeler elde ettiği belirtildi.

Şehirde şebeke genişletme, sayaç ve teknoloji yatırımlarıyla enerji arz güvenliği artırılırken özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından 2024 yılına kadar Batman'da yapılan toplam 5,7 yatırımla kayıp kaçak oranında ve elektrik kesinti sürelerinde bölge ortalamasına oranla büyük düşüşler sağlandığı ifade edilen açıklamada, Dicle Elektrik'in bu başarıyı kırsal ve tarımsal alanlara da taşıma hedefiyle kentteki enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Dicle Elektrik'in Batman'da özelleşme döneminden bu yana enerji altyapısını modernize ederek kayıp kaçak oranını ve kesinti süresini azaltmayı başardığı ifade edildi.

"Abone başına düşen bildirimsiz kesinti süresi Batman'da ülke ortalamasının altına indi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kayıp kaçak oranlarında elde ettikleri başarının kesinti sürelerini de olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

2013 yılından bu yana yürüttükleri altyapı çalışmalarıyla enerji verimliliğini artırarak bölge ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Arvas, şunları dile getirdi:

"2016 yılında Batman merkezde kayıp kaçak oranı yüzde 72 seviyelerindeyken 2024 yılında bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar düşürüldü. Bu başarıları daha da ileri taşımak için bölgeye yönelik yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Böylelikle enerji maliyetlerinin düşmesine ve vatandaşlarımızın daha hesaplı enerjiye erişmesine imkan sağladık. Batman'da 1 milyar lirası 2024 yılında gerçekleştirilen, toplam 5,7 milyar liralık yatırımın büyük kısmını şebeke iyileştirmeleri teşkil ediyor. Bunun yanında sayaç, aydınlatma ve modüler hücre yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ederek Batman'ın kesintisiz hizmet alabilmesi yolunda büyük mesafe katettik. Bölge genelinde şebekelerde yaşanan arıza sayısı ilk yıla göre yüzde 68 azaldı. Kentte abone başına düşen bildirimsiz kesinti süresi ise ülke ortalamasının da altına indi."

"Tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimle mücadelemiz sürecek"

Arvas, Batman'da özellikle tarımsal sulama dönemlerinde yaşanan kayıt dışı tüketimle mücadele etmek için yeni adımlar atmaya hazırlandıklarına dikkati çekerek, kayıp kaçak bakımından şehir merkezlerinde sağlanan düşüşleri tarımsal alanlarda da elde etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Yaz aylarında kaçak trafoların kullanılması nedeniyle şebekenin ciddi biçimde zarar gördüğünü kaydeden Arvas, şu bilgileri paylaştı:

"Batman'da tarımsal sulama sezonunda kayıt dışı tüketim, şebeke altyapımız üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bu durum uzun süreli kesintilere neden olabiliyor. Bu sorunları çözmek için yeni yatırımlar ve düzenlemeler planlıyoruz. Şehrimizin tüm kırsal alanlarında kesintisiz ve güvenilir enerji arzını sağlama hedefiyle tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimle mücadelemiz sürecek."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Ekonomi Enerji batman Güncel Tarım Yaşam Dicle

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