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Dicle Elektrik, 2025 İçin 8 Milyar Liralık Yatırım Yapacak

Dicle Elektrik, 2025 İçin 8 Milyar Liralık Yatırım Yapacak
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Haberler
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Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla 2025 yılı için 8 milyar lira yatırım bütçesiyle 418 proje hayata geçirmeyi hedefliyor. Elektrik kaçak oranını düşürmek için yoğunlaşan yatırımlar dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, önümüzdeki yıl 8 milyar liralık yatırım bütçesiyle 6 ilde 418 proje hayata geçirmeyi hedefliyor.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yapılacak yatırımlar ve gelecek hedeflerinin paylaşılması amacıyla bir otelde düzenlenen programda, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te kesintisiz ve kaliteli enerji sunma hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Arvas, 6 milyon nüfuslu 6 kente enerji hizmeti verdiklerini aktararak, yatırımlarının çoğunluğunu şebeke ve kayıp kaçağı iyileştirmeye yönelik yaptıklarını belirtti.

İl bazlı olarak Şanlıurfa'ya 13 milyar liraya yakın yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'a, 10 milyar liraya yakın yatırım olacak. Bölgede yaklaşık 2 milyon abonemiz var. Şehir merkezlerinde kayıp kaçak oranını bu sene sonu itibariyle resmi kayıtlara göre yüzde 40'ın altına düşürmeyi başaracağız. Geçen yıl yüzde 42 bandında kapattık. Bu sene yüzde 40'ın altına çekmeyi hedefliyoruz. Bölgeyi yüzde 76 kayıp kaçak oranıyla devralmıştık. Hedefimiz önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde şehir merkezlerinde kayıp kaçak oranını yüzde 10 seviyelerine getirmek. Türkiye ortalamasının bile altına getirmeyi hedefliyoruz."

Kaçak elektrik sorununun hem enerji alt yapısının sağlıklı işleyişini hem de tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığını belirten Arvas, her yıl ortalama 8 bin 500 kaçak trafo tespit ettiklerini kaydetti.

Gelecek yıl 418 proje hayata geçirilecek

Bu yıl 8,1 milyar liralık yatırım kapasitesine ulaştıklarını anlatan Arvas, önümüzdeki yıl için de 8 milyar lira bütçeli yeni projeleri devreye almaya hazırlandıklarını bildirdi.

Arvas, şöyle devam etti:

"Dicle Elektrik, 2025'te 8 milyar liralık yatırım bütçesiyle bölge genelinde 418 proje hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, Şanlıurfa'da 90 proje için 3,64 milyar lira, Diyarbakır'da 82 proje için 1,18 milyar lira, Batman'da 63 proje için 660,6 milyon lira, Mardin'de 80 proje için 592 milyon lira, Şırnak'ta 26 proje için 573 milyon lira ve Siirt'te 68 proje için 362,6 milyon lira yatırım hedefleniyor. Merkezde yürütülen 9 proje için de 942,7 milyon lira bütçe ayrıldı. Yatırımlar kapsamında, şehir şebekesi dönüşüm projeleri, kırsal alan dönüşüm çalışmaları, yeni şebeke inşaları ve altyapı güçlendirme çalışmaları ön planda yer alacak."

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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