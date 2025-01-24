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Dicle Elektrik, 16 Bin Elektrik Panosunun Kapı ve Kilidini Yeniledi

Dicle Elektrik, 16 Bin Elektrik Panosunun Kapı ve Kilidini Yeniledi
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Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2023 yılı boyunca 16 bin 54 elektrik panosunun kapı ve kilitlerini yenileyerek, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefi doğrultusunda bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yetkisiz müdahalelere karşı vatandaşlar uyarıldı.

Dicle Elektrik, geçen yıl elektrik dağıtım bölgelerindeki 16 bin 54 elektrik panosunun kapı ve kilidini yenilediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji sağlama hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğü, elektrik panolarında bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Geçen yıl 60 bin 730 panonun kontrol edildiği, tüm eksiklerin giderildiği kaydedilen açıklamada, yetkisiz kişilerin yaptığı müdahaleler sonucu bazı panoların kapaklarının yeniden kırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, panolara yapılan müdahalelerin ciddi tehlike oluşturduğuna vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Panolar, abonelere güvenli elektrik sağlamak amacıyla yerel yönetimlerin belirlediği bölgelere kuruluyor. Ancak, şalter kaldırma, kaçak kullanım veya sayaca müdahale gibi nedenlerle yetkisiz kişiler tarafından zarar görüyor. 2024 yılında 16 bin 54 panonun kırılan kilit ve kapıları yenilendi."

Panoların üzerinde "ölüm tehlikesi" uyarılarının bulunduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlara panolara sahip çıkılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Panolara yetkisiz müdahaleler insan hayatını riske atıyor, kamu malına zarar veriyor. Vatandaşlarımızdan, herhangi bir sorun gördüklerinde 7/24 hizmet veren Alo 186 Çağrı Merkezimize bilgi vermelerini rica ediyoruz. Ekibimiz kısa sürede gerekli müdahaleyi yapacaktır." denildi.

Dağıtım şebekesinin kamu malı olduğu aktarılan açıklamada, bu malzemelere zarar veren kişiler hakkında, "kamu malına zarar vermekten" dolayı suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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