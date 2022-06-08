DİYARBAKIR - Dicle'de inşa edilen Millet Bahçesi tamamlandı - Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Millet Bahçesini tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuk, kadın, genç ve yaşlı olmak üzere her kesime hitap etmek üzere kırsal ilçelere yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dicle'de vatandaşların dinlenebileceği, ailece keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak amacıyla 4 bin metrekare alana Millet Bahçesi inşa etti.

2 bin 900 metrekare yeşil alan, 640 metrekare sert zeminden oluşan alanda farklı çeşitlerde ağaç, çiçek ve çalı grubu dikildi.

Parkta vatandaşların spor yapması için spor aletleri ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kuruldu.

Parkın çevresi ve içinin ışıklandırılması için aydınlatma direkleri takılarak akşam da vatandaşların rahat bir şekilde faydalanması sağlandı.

AA / Güncel