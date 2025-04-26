Dicle'de Dolu Yağışı Ekinlere Zarar Verdi
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı, Aşağı Saklı mezrasındaki ekinlere ve meyve ağaçlarına zarar vererek hayatı olumsuz etkiledi.
Dicle'de dolu yağışı etkili oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlı Aşağı Saklı mezrasında etkili olan dolu ekinlere zarar verdi. Bilye büyüklüğünde yere düşen dolu, ekin ve meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DAYAN - Güncel