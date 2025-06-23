Dicle Baraj Gölü'nde Çöp Temizliği Yapıldı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nde itfaiye dalgıç ekipleri tarafından derinlemesine çöp temizliği yapıldı. Ekipler, gölün derinliklerinden plastik şişe, poşet ve teneke kutu gibi atıkları çıkardı.
Dicle Baraj Gölü'nün altında temizlik çalışması yapıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nden çöp temizliği yapıldı.
İtfaiye dalgıç ekipleri, Dicle Baraj Gölü'nün derinliklerine dalarak çöp temizliği yaptı. Ekipler, metrelerce derinlikte çöpleri tek tek görüntüleyip çıkardı. Temizlik yapılan bölgeden vatandaşlar tarafından suya atılan plastik şişe, poşet, teneke kutu ve benzeri atıklar dalgıç ekipler tarafından çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel