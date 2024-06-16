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DİB ve TDV, Gürcistan'da kurban eti dağıtımı yapıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinde kurban etleri dağıtılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinde kurban etleri dağıtılıyor.

DİB ile TDV tarafından yürütülen "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin işbirliğiyle Gürcistan'ın birçok bölgesinde büyükbaş kurbanlıklar kesildi.

Kesilen kurbanların etleri ülkenin Kvemo Karti bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov, TDV Başmüfettişi Yaşar Kandil, Eski Çanakkale İl Müftüsü İbrahim Öcüt ve Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın katılımıyla Marneuli ve Rustavi kentleri ile Sadakhlo köyünde kurban etlerinin dağıtımı yapıldı.

Etlerin dağıtımında görev alan Göl, AA muhabirine, DİB ile TDV'nin dünya genelinde 150'ye yakın ülkede kurban kestiğini belirterek, "Halkımız gönüllü olarak kurban bedelini o ülkelere gönderiyor." dedi.

Göl, Gürcistan'da Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde ülkedeki köy ve şehirlerde bulunan ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin dağıtılacağını kaydetti.

Gürcistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ile beraber Türk halkının sevgi ve selamlarını ilettiklerini kaydeden Göl, bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Gazze'de İsrail'in saldırılarının altındaki Filistinli Müslümanların çok ağır şartlarda yaşadıklarını hatırlatan Göl, Kurban Bayramı'nın Filistin halkına barış ve huzur getirmesini diledi.

Göl, Gürcistan genelinde toplam 160 büyükbaş kurbanlık kesileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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