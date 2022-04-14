DİAYDER'İN 3 YÖNETİCİSİ HAKKINDA 'GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran, eski başkan Mehmet Şimşek ve sayman Rıza Oğur hakkında 'Güveni kötüye kullanmak' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede bağış paralarının dernek kasasında olmadığı, nereye harcandığına ilişkin bir belgeye de ulaşılamadığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, DİAYDER'in yöneticileri hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. İddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimde, DİAYDER'e ait 22 Mayıs 2009 tarihli evrak kayıt defteri, işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların olmadığı belirtildi. Kayıtların tutulmamasının Dernekler Kanununun ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilen iddianamede, dernek gelirleri, alındı belgeleri veya bu belgelerin kaybolduğuna dair zayi belgesi başvurusunun da denetim sırasında sunulmadığı bildirildi.

104 BİN TL GİDERİN GEÇERLİ BELGESİ YOK

Derneğin banka hesabının ve ayrı bir kasasının bulunmadığı, dernek paralarının sayman Rıza Oğur tarafından muhafaza edildiği ifade edilen iddianamede, alındı belgeleri ile toplam 129 bin lira gelir elde edildiği kaydedildi. Gider kalemlerinden 10 bin 797 liranın belgesinin bulunduğu, bir sonraki yıla devreden 14 bin 872 lirayla birlikte toplam 25 bin 669 lira düşüldükten sonra, geriye kalan 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği belirtildi.

DERNEK YÖNETİCİLERİ "BİLMİYORUZ" DEDİ

BAĞIŞ PARALARI KASADA YOK

İddianamede, soruşturma dosyasına giren raporda derneğin belgelerinin eksik olduğu, bağış paralarının dernek kasasında olmadığı, nereye harcandığına dair bir belgeye de ulaşılamadığı belirtildi. Sanıkların Dernekler Kanunu'na muhalefet ederek 'Güveni kötüye kullandıkları' belirtilen iddianamede, Dernek Başkanı Ekrem Baran, eski dernek başkanı Mehmet Şimşek ve sayman Rıza Oğur'un 1'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel