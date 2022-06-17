DİAYDER davasında 3 sanık hakkında tahliye kararı

TERÖR Örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla yargılanan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticisi 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Dernek Başkanı Ekrem Baran'ın ise tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ekrem Baran, Hafit Tunç, Ali Fuat Hatip ve Mehmet Emin Aslan SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duruşmayı izledi.

İBB ÇALIŞANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

"BİZLER 'DİAYDER' OLARAK ELİMİZE SİLAH ALMADIK"

"BİZE YAPILAN SUÇLAMALAR ADALETSİZLİK"

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

İDDİANAME

Davanın iddianamesinde Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda kurularak, faaliyet yürüttüğü, denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbe verildiği konusunda somut deliller elde edildiği belirtiliyor. Örgütün sözde 'Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin', diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi planının, DİAYDER'in 'mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamlarıyla hayata geçirilmeye çalışıldığı anlatılıyor. DİAYDER başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında olduğu 23 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 3,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. DİAYDER referansıyla İBB'ye örgütle irtibatlı kişilerin işe alındığına ilişkin iddialarla ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel