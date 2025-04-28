DHKP/C'ye Belediye Finansmanı İddiası: 25 Şüpheli Hakkında İddianame

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasına ilişkin 25 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde gerek terör örgütü DHKP/C ile ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan Berk E, Ceyhun B, Mesut Y, Uğur Berk H. isimli şahısların beyanları ile S.G. mahlaslı gizli tanık ifadesinin özetine yer verildi.

Buna göre bu beyanlarda, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtildi.

İfadelerde, belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç temin ettiği anlatılarak, örgütün işlettiği Kazova Tekstil adlı işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığı kaydedildi.

İddianamede, soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatıldı.

Şüphelilerin görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.

Şükrü Genç hakkındaki iddialar

İddianamede, şüpheli eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkındaki beyanlar esas alındığında, Sarıyer Belediye Başkanı olduğu dönemde örgüte aktarılan ve çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmadığının olağan akışa uygun olmadığı anlatıldı.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, hakkında örgütü finanse ettiği iddiasına ilişkin beyan bulunan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Melih Morsünbül'ün de teslim olduğu sırada cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek görevlilere teslim ettiği kaydedildi.

İddianamede, Morsünbül'ün bu şekilde veri kopyalama (İmaj alma) işlemlerini engellediği, şüphelinin Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif olarak rol aldığı vurgulandı.

Ceza istemleri

İddianamede şüpheliler Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski başkan yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.