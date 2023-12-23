DHKP-C Üyesi Yakalandı

SARIYER'de, DHKP-C Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan Meliha Aktaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP-C Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında 9 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve aranan Meliha Aktaş, 21 Aralık Perşembe günü, saat: 16.20 sıralarında, Sarıyer'de, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyesi Meliha Aktaş, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.