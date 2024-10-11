DHKP-C Terör Saldırısının Ardından İlk Duruşma

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, polis tarafından etkisiz hale getirilirken yoldan geçen bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası sanık Necmiye Birkoç'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necmiye Birkoç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

'KARDEŞİMİN TERÖR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SAVCIDAN ÖĞRENDİMö

Duruşmada savunma yapan Birkoç, "Saldırı gününde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamam devam ediyordu, tahliye edileceğimi düşünüyordum. Duruşmadan sonra nezarethaneye indirilip bir süre sonra da Savcılığa çıkarıldım. Kardeşimin terör eylemi gerçekleştirdiğini savcıdan öğrendim, şok oldum. Bilme ya da öğrenme şansım yok. Kendisiyle iletişimimiz olmadı. Ben ve ablam duruşmaya geldiğimiz için suçlandık. 'Neden ablam ve ben ailecek suçlanıyoruz?' diye sordum. O günle ilgili aklımda hiçbir şey yok. İstanbul'a çalışmaya gelmiştim. Kışın memlekete gidip okuyacaktım, şartlar el vermedi. Yalancı şahıslar kendi cezalarından indirim olsun diye başkaları ve benim üzerime ifade vermişler. Ben bu kişilerin açık şekilde yalan söylediklerini biliyorum. Emrah Yayla'yı tanımıyorum. Ocak'ın ilk haftası Pınar'la bir kez görüştük. O görüşmede de kendisine okula kaydını yaptırmasını, üniversite okumasını söyledim" dedi.

'BİRKOÇ, ÖRGÜT ADINA PARA TOPLUYOR'

Gizli tanık olarak ifade veren S.K. ise sanık Birkoç'un 2015 ve 2016'da örgütün mahalle sorumlusu olduğunu, örgütün talimatıyla 1 Mayıs'ta Taksim'deki etkinliklere insanları gönderdiğini, esnaflardan örgüt adına para topladığını söyledi. Hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Birkoç, gizli tanık beyanlarının iftira olduğunu belirtti.

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Necmiye Birkoç'un dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık Necmiye Birkoç'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.