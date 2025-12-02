DHKP/C Terör Örgütüne Mali Destek Sağlayan 4 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü hükümlülerine mali kaynak sağladığı tespit edilen 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler Jandarma Terörle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C terör örgütüne üyelik nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak sağlayan ve bu yolla örgüt üyelerinin bağlılığını devam ettirmeye çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, MASAK raporunda hesap hareketleri tespit edilen ve resmi kayıtlara göre hükümlülerle aralarında herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan 4 şüpheli, Jandarma Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince yakalandı.